Mercato : Benzema va rejoindre un cercle de légende ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Karim Benzema pourrait prendre sa retraite en juin 2025. Avant l'attaquant français, d'autres joueurs ont dit stop. L'année 2024 a marqué la fin pour de nombreux footballeurs de légendes. Voici une liste non exhaustive des joueurs, qui ont tiré leur révérence ces derniers mois.

L’année 2025 pourrait être marqué par la fin de carrière de Karim Benzema. Selon les informations du média espagnol Relevo, l’ancien international français songerait à prendre sa retraite à l’issue de la saison. Lié à Al-Hilal jusqu’en juin 2026, le buteur tricolore pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Il pourrait ainsi rejoindre une flopée de stars, qui ont pris la décision de dire stop cette année.

Iniesta ouvre un nouveau chapitre

Le dernier en date se nomme Andres Iniesta. Après une dernière virée au Japon, l’ancien international espagnol au palmarès reluisant (vainqueur de l’Euro en 2008 et 2012, du Mondial en 2010) s’est retiré après un dernier match exhibition organisé à Tokyo entre les anciennes gloires du Barça et du Real Madrid. Justement, un membre éminent de la Casa Blanca s’est effacé cette année. Après un dernier Euro dans son pays, Toni Kroos a tiré un trait sur sa carrière sportive. Son départ à la retraite a laissé un grand vide au Real Madrid où son association avec Luka Modric a fait merveille. Décidément, la formation merengue a vu bon nombre de ses légendes quitter le navire puisque Pépé et Raphaël Varane ont été poussé par leur corps à se retirer.

Ils ont aussi dit stop en 2024

Le football espagnol a décidément perdu beaucoup puisque Thiago Alcantara, formé au Barça, a fait ses adieux en juin dernier : « Je serai toujours prêt à rendre ce que l'on m'a donné et je suis reconnaissant pour le temps où j'en ai profité. Merci au football. Et à tous ceux qui m'ont accompagné et qui ont fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne tout au long de mon parcours. A bientôt, Thiago ». Claudio Bravo a fait de même. A cette liste aux profils variés peuvent s’ajouter Leonardo Bonucci, Marouane Fellaini ou encore Phil Jones. La cuvée 2025 risque donc d’être tout aussi prestigieuse.