Mercato : Varane ne va pas au RC Lens et s’explique !

Formé au RC Lens, Raphaël Varane a fait rêver de nombreux supporters nordistes cet été, à la fin de son contrat à Manchester United. Le retour du champion du monde 2018 a en effet été évoqué, mais c’est finalement Côme, promu en Serie A, qui s’est attaché ses services. Présenté à la presse, le défenseur s’est justifié.

L’idée était belle. Parti au Real Madrid à seulement 18 ans, Raphaël Varane a vu son nom être associé au RC Lens, son club formateur, à la fin de son contrat avec Manchester United. Mais finalement, pas de retour à la maison pour le défenseur de 31 ans qui a été convaincu par le projet de Côme, promu en Serie A. C’est donc en Italie que Varane évoluera désormais, après ses expériences en Espagne et en Angleterre. Présenté à la presse, il a justifié son choix.

Mercato : Le RC Lens snobé, Varane se justifie https://t.co/qRqEO89J9c pic.twitter.com/agRJL7Q7Df — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« Un projet très intéressant »

« Ce qui m'a convaincu, c'est le projet global. C'était un projet très intéressant, pour moi c'était aussi l'opportunité d'aider le club, de dépasser certains objectifs, venir ici et essayer de relever de nouveaux défis, d'apprendre de ces défis », a confié Varane, rapporté par Sky Italia. La présence de Cesc Fabregas sur le banc a également été un facteur important pour l’ancien international français.

« J'ai beaucoup aimé sa philosophie de jeu »

« Cesc a évidemment été une personne très importante pour me convaincre, mais ce nouveau défi, avec un nouveau championnat… Il y avait tous les éléments pour me convaincre de venir ici », poursuit Varane, en détaillant son échange avec son nouvel entraîneur : « Ce n'était pas forcément une discussion très spéciale en soi, nous avons parlé de football très simplement. J'ai beaucoup aimé sa philosophie de jeu, les idées qu'il proposait, nous avions et avons beaucoup d'idées en commun. Cesc est évidemment quelqu'un qui aime gagner, disons que le plus difficile a été de ne pas continuer à parler, de ne pas poursuivre cette discussion, mais encore une fois les éléments étaient tous là pour avoir une idée commune et un projet commun ».