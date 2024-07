Mercato : Le RC Lens snobé, Varane se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir évolué pendant 3 saisons à Manchester United, Raphaël Varane a décidé de ne pas poursuivre son aventure chez les Red Devils. Le champion du monde 2018 s'est alors retrouvé libre et ça a forcément éveillé certains intérêts. Du côté de Lens, on s'est mis à rêver d'un retour de Varane, qui s'est finalement engagé avec Côme. Un choix justifié par le principal intéressé.

En ayant dit qu'il envisageait une possible fin de carrière au RC Lens, Raphaël Varane a fait rêver plus d'un supporter des Sang et Or ces dernières semaines. Libre suite à son départ de Manchester United, le champion du monde 2018 a ainsi vu son nom résonner dans le nord de la France. Alors que cela aurait pu être une belle histoire, Varane ne retournera finalement pas où tout a commencé pour lui. En effet, le Français vient de s'engager avec Côme en Italie et a livré au passage sa première réaction.

« Je suis très heureux à propos de ce nouveau projet »

Plutôt qu'à Lens, Raphaël Varane a donc posé ses valises à Côme. Suite à son officialisation, le Français a pris la parole pour les médias du club italien, expliquant alors : « Je suis très heureux à propos de ce nouveau projet. Je suis impatient de débuter et de rencontrer l'équipe et mes coéquipiers. Tout d'abord, j'étais curieux de savoir quel était le projet, puis j'ai immédiatement vu que c'était spécial et différent de ce que m'on offrait ailleurs, donc je voulais en savoir plus. Plus j'en apprenais, plus ça devenait intéressant. Ce projet est passé en haut de la liste et nous avons travaillé pour boucler le deal. Je suis très heureux ».

Varane conquis par Fabregas

A Côme, Raphaël Varane évoluera sous les ordres de Cesc Fabregas, à propos de qui il a confié : « Je rencontre à nouveau Cesc, mais pas en tant qu'adversaire cette fois. Je suis très heureux, j'aime vraiment sa philosophie de jeu et sa passion pour le football. Quand nous parlions, c'était facile de se comprendre, j'espère que nous aurons de bons résultats ».