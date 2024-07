Mercato : Le moment de vérité approche pour l’OM !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Arsenal, il semble que ça discute beaucoup en coulisses dans le cadre de l’opération Eddie Nketiah. Le buteur de 25 ans formé par les Gunners serait la priorité olympienne pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Et le président Pablo Longoria refuserait catégoriquement de rater le coche dans ce dossier.

Eddie Nketiah sera-t-il le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM ? Le meilleur buteur du club marseillais la saison dernière a pris son envol pour l’Arabie saoudite en signant un pont d’or à Al-Qadsiah. Et il est spécifié par divers médias dont L’Équipe que le comité directeur olympien présidé par Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Eddie Nketiah (25 ans).

Longoria mise gros sur le successeur d’Aubameyang, le dossier Nketiah compliqué ?

L’attaquant formé à Arsenal où il évolue toujours malgré la concurrence de Kai Havertz et Gabriel Jesus est assez polyvalent et a également évolué sur les ailes par le passé quand bien même il est un avant-centre de formation. La Tribune OM confirme que la priorité à l’instant T n’est autre qu’Eddie Nketiah et que l’Olympique de Marseille continuerait de travailler sur le dossier qui reste tout de même délicat à concrétiser pour Pablo Longoria. Le patron de l’OM refuserait de tirer la mauvaise pioche pour un dossier aussi brûlant.

L’OM toujours trop loin des attentes d’Arsenal ?

D’ailleurs, Sky Sports confirme que l’OM ne se trouve pas dans une position idéale à l’instant T pour boucler l’opération Eddie Nketiah. En effet, l’Olympique de Marseille ne se serait toujours pas rapproché de l’indemnité de transfert souhaitée par Arsenal concernant son pur produit de l’académie. Le ton est donné.