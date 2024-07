Mercato - OM : Longoria chasse un joueur d’un top club !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille joue sur tous les tableaux depuis le début du mercato estival. Mais il est évident que Pablo Longoria a trouvé son nouveau terrain de jeu en Premier League au vu des recrues bouclées par le président de l’OM. Et la tentative de recrutement de Wataru Endo à Liverpool révélée par The Athletic ne dira pas le contraire. Les Reds auraient déjà communiqué leur réponse à l’Olympique de Marseille.

Le mercato estival de l’OM fait beaucoup parler dans la presse. Depuis le coup d’envoi du marché des transferts le 10 juin dernier dans l’hexagone, le club phocéen a déjà enregistré les venues d’Ismaël Koné, de Lilian Brassier, de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Hojberg. En attendant l’éventuelle venue d’Eddie Nketiah pressenti afin de remplacer poste pour poste afin de combler le vide laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour Al-Qadsiah. Mais ce n’est pas tout.

L’OM dégaine une offre de 14M€ pour Endo, Liverpool refuse !

Comme l’a affirmé The Athletic dimanche soir par le biais de son journaliste James Pearce qui couvre l’actualité de Liverpool pour le média britannique, l’OM aurait approché les Reds avec une requête de transfert ferme de 14M€. En effet, si l’on en croit les informations de The Athletic, le président Pablo Longoria, qui travaille en tandem avec le conseiller sportif Mehdi Benatia, aurait jeté son dévolu sur Wataru Endo, milieu de terrain de 31 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027 à Liverpool. Toutefois, le comité de direction des Reds aurait rejeté la proposition de 14M€ de l’OM.

Roberto De Zerbi fan de Wataru Endo ?

L’Olympique de Marseille devra donc revenir à la charge avec une meilleure offre s’il souhaitait réellement s’attacher les services du milieu de terrain de Liverpool. Ayant passé près de deux saisons à Brighton, Roberto De Zerbi ferait de Wataru Endo une option plus que concrète pour son milieu à l’Olympique de Marseille. Le nouveau coach du club phocéen aurait coché le nom de Wataru Endo quasiment instantanément à son arrivée à Marseille selon La Tribune OM. Reste à savoir si Pablo Longoria parviendra à boucler le transfert de l’international japonais à présent.