Départ de Mbappé : Le terrible constat de Luis Enrique au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé qui est au passage le meilleur buteur de l’histoire du club. De quoi faire de lui le patron de l’attaque parisienne. Et aux yeux de Luis Enrique, regardant les forces en présence au PSG, aucun d’entre eux ne serait capable de reprendre le flambeau de Mbappé.

Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve de gosse en signant (enfin) son contrat au Real Madrid. Après un septennat effectué au PSG où son idylle n’en était clairement plus une depuis l’été 2023 et les coups de pression du président Nasser Al-Khelaïfi et de la direction parisienne pour qu’il revienne sur sa décision et accepte d’activer la clause afin de prolonger son contrat jusqu’en 2025, Mbappé a traversé les Pyrénées cet été pour rallier la capitale espagnole et le Real Madrid.

Patron de l’attaque du PSG, Mbappé va manquer au PSG

Kylian Mbappé quitte le PSG avec le statut de meilleur buteur de l’histoire du club (256) et laissera un immense vide à combler derrière lui au club parisien. Et cela, Luis Enrique le saurait pertinemment. Si l’on en croit les informations de L’Équipe, l’entraîneur du PSG espérerait que les autres attaquants du club se sentiront plus libres sans Mbappé, mais ne se ferait pas pour autant d’illusions.

Enrique ne voit aucun successeur de Mbappé au PSG

En effet, L’Équipe affirme que Luis Enrique sentirait que même Ousmane Dembélé qui est pourtant un profil qu’adore l’entraîneur espagnol, ne pourrait pas endosser le statut de patron de l’attaque du PSG après le passage de Kylian Mbappé. Reste à savoir quelle solution trouvera le Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé, qu’elle soit interne ou externe…