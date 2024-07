Mbappé, Neymar… Le PSG prend une énorme décision !

Jean de Teyssière

Lorsque le Qatar a racheté le PSG en 2012, il était question de rêver plus grand le plus vite possible. Après plusieurs mercatos plus ou moins réussis, le club de la capitale s’est construit une équipe performante avant de basculer dans une nouvelle ère en recrutant Neymar et Mbappé le même été. Mais au PSG, terminé le bling-bling et terminé les stars.

Ces derniers mois, le PSG semblait avoir un peu été délaissé par son actionnaire qatari. En discussion pour racheter Manchester United, le message de l’actionnaire est clair : il n’y a pas que le PSG qui compte. Et une nouvelle direction va être prise sportivement.

Le Qatar lassé par les caprices de ses stars

D’après L’Equipe, l’actionnaire du PSG en aurait eu assez du caprice répété de certaines de ses stars. Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé… Ces trois joueurs ont quitté le club en l’espace d’un an et c’était ce qui était souhaité par le club de la capitale. Des départs qui arrangent le PSG, qui économise une sacrée somme d’argent.

Terminé le bling-bling !

En conséquence, le PSG en aurait marre du bling-bling. Terminé donc le recrutement de stars. Le PSG souhaite désormais construire un collectif équilibré et humble. Les jeunes et le centre de formation vont désormais être la pierre angulaire du projet parisien.