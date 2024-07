Mercato - PSG : Son rêve est terminé à Paris ?

Thomas Bourseau

Dans la foulée de sa nomination au PSG en tant que conseiller football du club, Luis Campos s’est montré clair en coulisses : recruter Bernardo Silva. Son compatriote portugais de Manchester City était même sa recrue rêvée pour le PSG. En vain, puisque Silva ne prendrait plus en considération un transfert au PSG à ce jour.

Bernardo Silva est la recrue rêvée de Luis Campos depuis son arrivée au PSG à l’été 2022. le10sport.com vous avait en effet révélé en août 2022 que le conseiller football du Paris Saint-Germain faisait de l’international portugais le renfort parfait et idéal pour l’effectif du PSG. Cependant, le milieu offensif de Manchester City a entre temps prolongé son contrat chez les Skyblues jusqu’en juin 2026.

Bernardo Silva ne pense plus au PSG, le rêve de Campos n’est plus d’actualité

Et quand bien même une clause libératoire de 58M€ ait été convenue entre son entourage et Manchester City, elle ne devrait pas lui permettre de signer au PSG. La cause ? L’Équipe explique que Bernardo Silva n’envisagerait pas une venue au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le PSG s’est en parallèle jeté sur les traces de Désiré Doué (19 ans).

«Le Benfica ? Bien sûr, je veux revenir et j'espère que cela arrivera un jour»

Pour en revenir au dossier Bernardo Silva, le principal intéressé pourrait bien avoir vendu la mèche au sujet de son avenir dès le mois de décembre 2023 en interview pour A Bola, à savoir un retour aux sources au Benfica Lisbonne. « Bien sûr, je veux revenir et j'espère que cela arrivera un jour. Le football portugais à un niveau financier qui ne peut pas rivaliser avec les clubs anglais, espagnols ou même allemands et français. Par exemple, même si je voulais aller à Benfica en ce moment, c’est totalement impossible parce que Manchester City demande beaucoup d’argent pour me transférer. Au cours des quatre ou cinq dernières années, j’ai été un joueur valorisé à plus de 50 millions d’euros et il est impossible pour un club portugais de payer une telle somme. Les gens doivent être un peu réalistes. Si je reviens, ce sera à la fin de mon contrat ». Le décor est planté.