Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG veut Bernardo Silva !

Publié le 3 août 2022 à 11h30 par Alexis Bernard mis à jour le 3 août 2022 à 11h32

Appliqué à finaliser plusieurs départs lors de ce mercato estival pour se donner de l’air, Paris continue de penser son recrutement. Selon nos informations, Luis Campos se montre particulièrement intéressé par la venue d’un joueur qu’il connait sur le bout des doigts : Bernardo Silva. Reste à savoir si Paris pourra se permettre financièrement de boucler sa venue.

Le PSG boucle sa quatrième recrue de l’été. Après Vitinha (FC Porto), Hugo Ekitike (Reims) et Nordi Mukiele (Leipzig), c’est au tour du milieu de terrain portugaise de Lille, Renato Sanches, de filer tout droit vers Paris. Un dossier dans lequel le10sport.com vous a livré tous les éléments en exclusivité, du lancement de l’opération Renato Sanches (18 juin), à la première offre de transfert à 10 millions d’euros (24 juin), en passant par l’intervention décisive de Nasser Al-Khelaïfi pour débloquer le dossier auprès des dirigeants lillois (12 juillet) jusqu’au dernier round décisif pour finaliser le dossier (28 juillet). A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste un dernier détail à régler sur le contrat du joueur. Le PSG et Renato Sanches doivent se mettre d’accord pour un bail de quatre ou cinq saisons. Pour le reste, tout est calé. Comme annoncé, Renato Sanches sera bien Parisien la saison prochaine.

18 juin : Paris lance l'opération Sanches https://t.co/UeKEOJDDhL24 juin : Offre 10 M€, Renato ne veut que Paris https://t.co/h9tplWoeBr12 juillet : Intervention de NAK https://t.co/lLYfeywB4x28 juillet : Dernier round... https://t.co/zK4NFIbmY3#Masterclass @le10sport — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 3, 2022

Place aux ventes !

Après le dossier Renato Sanches, Luis Campos va très rapidement se projeter sur les départs. Le PSG a besoin de faire le ménage dans son effectif, tant sportivement que financièrement. Christophe Galtier l’a confirmé publiquement, il veut resserrer son groupe. Et pour Doha, il faut également faire entrer des sous dans la perspective du fairplay financier et du respect des règles en vigueur. Paris est extrêmement vigilant et ne veut pas revivre le risque de sanction. Luis Campos, et Antero Henrique, ont donc pour mission de vendre. Et bien vendre, des garçons comme Georginio Wijnaldum (dossier en cours de finalisation à la Roma), Idrissa Gueye (possible retour à Everton, mais le joueur est en pleine réflexion), Leandro Paredes (offensive de la Juventus et deux autres pistes en Europe sont actives) ou encore Thilo Kherer et Abdou Diallo, respectivement chassés en Espagne et Italie. Une fois les dossiers de ventes finalisés, le plus tôt possible, Paris pourra se projeter sur une à deux nouvelles recrues d’ici le 31 août. En effet, le PSG aspire à faire venir un troisième milieu de terrain et un nouvel atout offensif.

Bernardo Silva, le rêve de Luis Campos

Dans le plan de vol de Luis Campos, il y a un garçon qui attire tout particulièrement son intérêt. Un joueur que le Portugais connaît parfaitement puisqu’il l’a fait venir à Monaco… Il s’agit du joueur de Manchester City, Bernardo Silva. Selon nos informations, le PSG est aujourd’hui clairement positionné sur le possible transfert du génie portugais. Aucune démarche concrète n’a été entreprise à l’encontre de Manchester City mais le PSG étudie sérieusement l’option Bernardo Silva. Un dossier complexe, car financièrement, Paris n’a pas encore la certitude de pouvoir être suffisamment armé pour le faire. Tout dépendra des ventes de l’été. Mais si Paris est en capacité de le faire, Luis Campos foncera sans hésiter.

Silva ok pour partir, Barcelone le veut

Dans le dossier Bernardo Silva, le PSG n’est pas seul. Le Barça est là, bien campé sur ses positions. Depuis plusieurs saisons, les Catalans font du Portugais une priorité. En sachant que le Barça est un rêve non dissimulé de l’ancien monégasque… Mais comme pour Paris, Barcelone doit cadrer les conditions financières de ce deal. Et après avoir énormément dépensé cet été, les Barcelonais doivent eux-aussi faire attention.



De son côté, Bernardo Silva regarde clairement les opportunités qui se présentent à lui. S’il est tout à fait ok pour continuer à Manchester City, où Pep Guardiola l’adore, le Portugais est aussi tenté par un départ. Barcelone lui plaît, bien évidemment. Mais Paris aussi, notamment parce que Luis Campos et son ami Kylian Mbappé font partie du projet. La présence d’une jolie colonie portugais (Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes) est également un vrai plus pour lui donner envie de venir.