OM : Ça se confirme pour ce buteur de Tudor

Publié le 3 août 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

Arrivé durant le dernier mercato hivernal, Cédric Bakambu pourrait déjà quitter l’OM. Bien qu’un départ du Congolais ne soit pas forcément une priorité lors de ce marché des transferts, il ne sera toutefois pas retenu si une bonne offre venait à arriver. Et celle-ci pourrait bien arriver d’Espagne où le Celta Vigo aurait visiblement un oeil sur Bakambu.

Suite à l’arrivée de Luis Suarez et avec prochainement celle d’Alexis Sanchez, l’OM va avoir du monde en attaque. Pour Igor Tudor, il y a d’ailleurs trop d’options et c’est notamment pour cela que Bamba Dieng est poussé vers la sortie à l’occasion de ce mercato. Mais à l’OM, personne n’est intransférable et d’autres attaquants pourraient quitter la Canebière. Cela pourrait être le cas de Cédric Bakambu, arrivé pourtant lors du dernier mercato hivernal.

Discussions en cours

Ce mardi, en Espagne, il a été annoncé que Cédric Bakambu intéressait le Celta Vigo. Une information confirmée par La Provence . Selon les informations du quotidien régional, des discussions se seraient tenues ces dernières heures entre les deux clubs à propos de l’attaquant congolais. Néanmoins pour le moment, aucune offre n’aurait été formulée pour Bakambu.

Un départ de Bakambu n’est pas une priorité