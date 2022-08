Foot - Mercato - OM

En guerre avec son vestiaire, Tudor doit-il déjà claquer la porte ?

Publié le 3 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Pour pallier le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a décidé d'accorder sa confiance à Igor Tudor. Toutefois, ce dernier sème déjà la zizanie en interne à l'OM. Alors qu'il est déjà allé au clash avec plusieurs de ses joueurs, Igor Tudor doit-il immédiatement claquer la porte marseillaise ?

Mécontent du recrutement de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli a décidé de prendre ses jambes à son cou. Alors que le coach argentin a quitté l'OM, le président marseillais n'a pas perdu de temps pour recruter son successeur. En effet, Pablo Longoria a annoncé très peu de temps après le départ de Jorge Sampaoli la signature d'Igor Tudor. Toutefois, les débuts de ce dernier à l'OM sont plus qu'animés.

«Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus»

A peine arrivé à l'OM, Igor Tudor - qui n'a pas vraiment fait sensation lors des matchs de pré-saison - s'est déjà mis son vestiaire à dos. Comme l'a annoncé un proche d'un pensionnaire marseillais, le nouveau coach du club se montre agressif avec ses joueurs. « Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus » , aurait confié cette source à La Provence . Et le comportement d'Igor Tudor envers son vestiaire aurait déjà fait des étincelles, beaucoup d'étincelles.

Igor Tudor a déjà clashé plusieurs membres de son vestiaire

D'après La Provence , Igor Tudor aurait bel et bien eu des clashs avec Gerson et Jordan Amavi. Et avec ce dernier, le coach de l'OM en serait même venu au main. Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres joueurs auraient également été victimes des sautes d'humeur d'Igor Tudor. En effet, plusieurs artisans de la qualification en Ligue des Champions - dont Cengiz Ünder - auraient aussi été attaqués verbalement par le nouvel entraineur de l'OM, tout comme d'autres membres du vestiaire, principalement des jeunes joueurs. Ce qui n'aurait pas manqué de faire réagir en interne.

«On ne cédera pas à la culture de l’immédiateté»