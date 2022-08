Foot - OM

Mercato - OM: Clash, tensions...Tudor a provoqué un départ surprise

Publié le 1 août 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Seulement quelques jours après son arrivée à l'OM en tant qu'entraineur adjoint, Mauro Camoranesi a pris ses jambes à son cou. L'ancien de la Juventus aurait décidé de plier bagages et de quitter Marseille au plus vite à cause des méthodes d'Igor Tudor, qui ne manquerait pas de se montrer agressif verbalement avec ses joueurs.

Ces dernières semaines, l'ambiance à l'OM ne serait pas du tout au beau fixe. En effet, Igor Tudor aurait de plus en plus de mal à s'entendre avec son vestiaire. Et plusieurs clashs auraient déjà éclatés.

Après Gerson et Amavi, Tudor part au clash avec Cengiz Ünder

D'abord, Igor Tudor aurait eu une grosse prise de bec avec Gerson. Ensuite, le nouveau coach de l'OM en serait venu aux mains avec Jordan Amavi, qui n'aurait pas du tout digéré sa mise à l'écart. Et pour ne pas arranger les affaires du club marseillais, Igor Tudor aurait eu des problèmes avec d'autres joueurs.

Le vestiaire de l'OM appelle Pablo Longoria à la rescousse

Selon les informations de La Provence , Igor Tudor se montrerait agressif verbalement avec ses joueurs. En effet, comme indiqué par l'entourage d'un pensionnaire de l'OM, « il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus » . Et à cause de ce type d'attitude, plusieurs clashs ont éclatés dernièrement. Comme annoncé, Gerson et Jordan Amavi auraient été victimes des sautes d'humeur d'Igor Tudor, mais il ne seraient pas les seuls. D'après le média français, Des artisans de la qualification en Ligue des champions, tel que Cengiz Ünder, auraient également attaqués verbalement par Igor Tudor, tout comme d'autres membres du vestiaire de l'OM, des jeunes notamment. D'ailleurs, le comportement et la méthode « très dure » du nouvel entraineur de l'OM auraient provoqué le départ prématuré de son adjoint Mauro Camoranesi.

Mauro Camoranesi parti à cause des sautes d'humeur d'Igor Tudor ?