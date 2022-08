Foot - OM

OM : Après les clashs avec Tudor, le vestiaire contre-attaque

Publié le 1 août 2022 à 18h45 par Amadou Diawara mis à jour le 1 août 2022 à 18h51

Arrivé il y a peu à l'OM, Igor Tudor sèmerait déjà la zizanie à Marseille. Alors qu'il se monterait virulent avec ses joueurs, le nouveau coach marseillais aurait déjà eu un clash avec Gerson et un autre avec Jordan Amavi. Et pour ne plus voir ce type d'événements se reproduire, le vestiaire de l'OM - mené par Dimitri Payet - se serait tourné vers Pablo Longoria.

La tension monte à l'OM depuis la signature d'Igor Tudor. En effet, le nouvel entraineur marseillais a déjà eu des soucis majeurs avec ses joueurs depuis son arrivée.

«Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus»

D'une part, Igor Tudor aurait eu un clash avec Gerson. D'autre part, le nouveau coach de l'OM en serait venu aux mains avec Jordan Amavi, qui n'aurait pas du tout bien digéré sa mise à l'écart. Et alors qu'Igor Tudor ne serait pas du tout tendre avec son vestiaire, les joueurs de l'OM auraient décidé d'appeler Pablo Longoria à la rescousse.

Le vestiaire de l'OM se tourne vers Longoria pour calmer Tudor