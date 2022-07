Foot - Mercato - OM

Marseille s'inquiète, Clauss lâche un message fort sur Tudor

Publié le 31 juillet 2022 à 23h10 par Dan Marciano

Nouveau match de préparation et nouvelle défaite pour l'OM. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas existé face au Milan AC ce dimanche (défaite 0-2). Un résultat inquiétant, à quelques jours du début du championnat. Mais arrivé à Marseille cet été, Jonathan Clauss ne se montre pas particulièrement atteint par les mauvais résultats enregistrés.

L'OM continue sur sa mauvaise lancée. Le club marseillais reste sur quatre matches sans victoire, ce qui est loin d'être rassurant à quelques jours du début du championnat. Ce dimanche, les hommes d'Igor Tudor ont réalisé une performance médiocre au Vélodrome face au Milan AC (défaite 0-2).

Des interrogations surgissent sur Igor Tudor

Arrivé au début du mois de juillet pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor n'échappe pas aux critiques. Les matches de préparation se suivent, mais les progrès tardent à apparaître. Alors que des critiques commencent a apparaître sur le technicien croate, Jonathan Clauss a tenu à le défendre.





Mercato - OM : Après Gerson, ça clashe encore avec Tudor, un transfert est attendu https://t.co/9vD5pUQxuT pic.twitter.com/lGiFiq3Rqh — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

« Tout ne se fait pas en un jour »