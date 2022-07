Foot - Mercato - OM

OM : Un attaquant de Tudor sur le départ

Publié le 31 juillet 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Il y a un an, Konrad de la Fuente faisait son arrivée à l’OM en provenance de la réserve du FC Barcelone. Après une première partie de saison intéressante, ça a été plus compliqué par la suite. Aujourd’hui, dans l’optique de vendre des joueurs cet été, Pablo Longoria pourrait se séparer de l’Américain. D’ailleurs, un club italien serait très intéressé…

L’OM a déjà beaucoup recruté lors de ce mercato estival. Et Pablo Longoria voudrait encore frapper d’autres coups, avec notamment la venue d’un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara et celle d’un gros nom en attaque, qui pourrait être Alexis Sanchez (Inter Milan). Mais pour contrebalancer toutes ces dépenses, l’OM doit impérativement vendre, et notamment en attaque, secteur déjà bien chargé.

Mercato - OM : Un transfert inattendu à prévoir pour Longoria ? https://t.co/HD6mN6rfXc pic.twitter.com/AnulH01Dca — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

De la Fuente n’a pas totalement convaincu

Et si les noms d’Arkadiusz Milik et de Bamba Dieng sont ressortis dans les rumeurs de départ, c’est un autre attaquant qui pourrait être sacrifié. Arrivé l’été dernier en provenance de la réserve du FC Barcelone, Konrad de la Fuente était attendu comme un crack du côté de l’OM. Mais force est de constater que sa première saison en Ligue 1 n’a pas été une franche réussite. S’il a montré des choses intéressantes en première partie de saison, l’attaquant américain n’a quasiment plus joué par la suite, notamment à cause d’une blessure au genou. Au total, De la Fuente sera apparu à 25 reprises pour un seul petit but et deux passes décisives. L’OM ne le retiendra donc pas cet été, lui qui ne semble pas faire partie des plans d’Igor Tudor pour la saison prochaine.

Direction Sassuolo ?