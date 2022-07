Foot - Mercato - OM

OM : Grande annonce sur la dernière recrue estivale de Longoria

Publié le 31 juillet 2022 à 09h45 par Hugo Ferreira

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est déjà bien fourni. Les Phocéens souhaitent bâtir un effectif qui pourra livrer de belles copies en Ligue des champions, et plusieurs renforts sont arrivés, dont Nuno Tavares. Selon Mikel Arteta, un prêt dans un autre club était la meilleure solution pour le latéral portugais, qui aurait été barré par la concurrence cette année à Arsenal.

Conscient du besoin de renforcer son effectif en vue de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré plusieurs recrues, notamment en défense. Chancel Mbemba, Isaak Touré, Roggerio Nyakossi et Jonathan Clauss ont rallié la cité phocéenne, mais Pablo Longoria ne comptait pas s’arrêter là, et a également réussi à attirer Nuno Tavares après de longues négociations.

Mercato - OM : Révélations sur la rencontre entre Longoria et le clan Gerson https://t.co/vJn7Oe9i5L pic.twitter.com/ZkvKCNLJRD — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

L’OM a recruté Nuno Tavares

Cela n’a pas été de tout repos, mais l’Olympique de Marseille a finalement réussi à obtenir l’arrivée en prêt de Nuno Tavares en provenance d’Arsenal. Arrivé chez les Gunners lors du précédent mercato estival, le Portugais de 22 ans a tout de même disputé 28 matchs, mais son temps de jeu aurait chuté suite à l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko.

« Nous pensons que la meilleure solution pour Nuno était de partir »