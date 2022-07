Foot - Mercato - OM

OM : Les fameux «grands attaquants» du projet McCourt

Publié le 31 juillet 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en octobre 2016, le club phocéen a enchainé les recrutements prometteurs au poste de buteur pour tenter de trouver son fameux grand attaquant. Et alors qu’Alexis Sanchez semble se rapprocher de jour en jour en cette période de mercato, retour sur les échecs en attaque.

Kostas Mitroglou

Le 1er septembre 2017, après avoir déboursé 15M€ au Benfica Lisbonne pour recruter Kostas Mitroglou et en faire le premier buteur de l’ère McCourt à l’OM, Jacques-Henri Eyraud justifiait son choix porté vers joueur grec : « Kostas, c'est un buteur prolifique, plus de 100 buts en club, il a une expérience de la scène européenne et internationale au plus haut niveau (…) C'est un membre incontournable de la sélection grecque. Il a gagné des trophées, en Grèce, mais aussi au Portugal, et puis techniquement il nous offre des garanties et beaucoup de qualité », indiquait le président de l’époque. Mais finalement, Mitroglou n’a jamais retrouvé son meilleur niveau à l’OM, et a pris une tournure de flop jusqu’à son départ dans l’anonymat le plus total en janvier 2021 après avoir enchainé les prêts.

Mario Balotelli

Pour tourner la page Mitroglou, l’OM décidait en janvier 2019 de mettre le paquet sur Mario Balotelli après l’avoir raté de peu sur le mercato quelques mois auparavant : « On avait là une occasion qu'il ne fallait pas gâcher une deuxième fois. Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont été à l'écoute. Les discussions se sont déroulées en toute fluidité. J'ai parlé à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli », confiait Eyraud à l’époque. Le buteur italien, fraichement libéré par l’OGC Nice, a donc fait un passage de six mois au Vélodrome avec des prestations plutôt convaincantes dans l’ensemble (15 matchs, 8 buts). Mais l’ancien buteur de Manchester City et du Milan AC n’a pas été conservé au terme de cette saison, repartant aussi vite qu’il n’est arrivé.

Dario Benedetto

Aurevoir Balotelli, bonjour… Dario Benedetto. L’OM n’a pas hésité à mettre 14M€ sur la table pour recruter le buteur argentin en provenance de Boca Juniors, et il arrive d’ailleurs avec le statut d’international et de joueur redoutable en Amérique du Sud. Mais Benedetto n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui, et il a finalement été revendu en janvier 2022 à Boca Juniors (3M€) après un passage en prêt peu concluant du côté d’Elche. Un nouvel échec pour l’OM à ce poste de buteur.

Arkadiusz Milik

Recruté en janvier 2021 sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples, Arkadiusz Milik a effectué six premiers mois très convaincants sous les ordres de Jorge Sampaoli, et l’OM pensait enfin tenir son grand attaquant tant attendu après toutes ces années. Mais entre pépins physiques et ses relations qui ont fini par se détériorer avec son entraîneur, Benedetto a par la suite basculé dans un rôle de remplaçant de luxe qui ne lui convenait plus. Il appartient désormais officiellement à l’OM qui a levé son option d’achat, et reste à savoir si Milik retrouvera de sa superbe sous les ordres d’Igor Tudor.