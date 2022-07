Foot - Mercato - OM

OM : Luan Peres s’en va, une polémique éclate

Publié le 31 juillet 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Luan Peres n’est plus un joueur de l’OM. En effet, le Brésilien a été vendu au club turc de Fenerbahce. Après seulement un an passé sur la Canebière, celui qui avait été recruté à Santos a donc fait ses valises pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Un départ de Luan Peres qui ne manque pas de faire parier à Marseille. Explications.

Luan Peres ne sera donc resté qu’une saison à l’OM. Recruté par Jorge Sampaoli l’été dernier, le Brésilien vient d’être vendu au Fenerbahce. De quoi permettre à Pablo Longoria de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. En effet, Frank McCourt a mis la pression pour réaliser des ventes, Luan Peres a donc été vendu. Un transfert qui tourne aux alentours de 5M€.

« Merci pour tout »

Direction donc la Turquie pour Luan Peres. Néanmoins, le Brésilien a passé de très bons moments durant sa seule et unique saison sous le maillot de l’OM. Après son départ, le Brésilien a d’ailleurs fait passer un beau message sur les réseaux sociaux du club phocéen. « Je suis vraiment fier d'avoir joué pour cette équipe. J'ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Désormais, je prends un autre chemin, j'en suis content et j'espère que je serai heureux là-bas. (...) Merci pour tout (en s’adressant aux supporters). J'ai vraiment beaucoup aimé le club, il fait désormais partie de ma vie et je suivrai les saisons de l'OM et je regarderai tous les matches. J'espère qu'ils feront une bonne saison en Ligue 1 et bien sûr en Ligue des Champions. Merci pour tout, à bientôt les amis. Allez l'OM ! », a pu confier Luan Peres.

"𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁" Avant de s'envoler pour la Turquie, Luan a tenu à adresser un dernier mot au club et ses supporters 💙 pic.twitter.com/ienPFDe5fg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

Une vidéo hommage qui fait débat

C’est donc à travers une vidéo hommage sur les réseaux sociaux de l’OM que Luan Peres a pu faire ses adieux au club phocéen. Une très belle manière de dire au-revoir au Brésilien, qui n’avait pourtant passé qu’une saison sur la Canebière. Pourtant, cette vidéo n’a pas manqué de faire énormément parler et de susciter la polémique.

Mandanda n’y a pas eu le droit