Mercato - OM : Laborde s’enflamme pour l’arrivée de Mandanda

Publié le 24 juillet à 12h10 par Hugo Ferreira

En manque de temps de jeu à l'OM depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a décidé de changer de club durant ce mercato estival. Joueur le plus capé de l’histoire du club phocéen avec 613 apparitions, le gardien s’est engagé avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2024. Un transfert qui n’apportera que du positif d’après Gaëtan Laborde.

La saison dernière a été particulière pour Steve Mandanda. Habitué à défendre les cages de l’Olympique de Marseille, le portier a vu son temps de jeu se réduire suite à l’arrivée de Pau Lopez lors du dernier mercato estival. Le natif de Kinshasa a tout de même disputé l’intégralité de l’UEFA Conférence League, ainsi que les dernières journées de championnat, mais cela n’aura pas suffi à le convaincre de rester, et à 37 ans, Mandanda a finalement fait ses valises et a quitté l'OM.

Mandanda a rejoint Rennes

Désireux de ne pas passer la fin de sa carrière sur le banc, Steve Mandanda a finalement quitté l’Olympique de Marseille. Le portier avait le choix entre le Stade Rennais et l’OGC Nice, qui s’intéressaient tous les deux à sa situation. Toutefois, c’est finalement le SRFC qui l’a emporté sur ce dossier. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international français va faire beaucoup de bien en Bretagne, selon l’un de ses nouveaux coéquipiers à Rennes.

