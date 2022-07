Foot - Mercato - OM

L’énorme échec de Longoria avec Boubacar Kamara

Publié le 24 juillet à 09h45 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM a perdu gros avec le départ de Boubacar Kamara. Une énorme perte sportive et financière, puisque le Français est parti libre. Pablo Longoria a pourtant tout tenté pour lui offrir un nouveau contrat. En vain. Et quelques mois auparavant, le président de l’OM avait également tout tenté pour vendre Kamara.

Aujourd’hui, Boubacar Kamara est un joueur d’Aston Villa. A 22 ans, l’international français a ainsi décidé d’entamer un nouveau chapitre, s’envolant pour la Premier League. Il a donc quitté son club formateur, l’OM. Un départ qui n’a pas manqué de faire énormément parler étant donné que Kamara a fait ses valises en étant libre. Le club phocéen n’a ainsi rien récupérer de cette opération.

Une vente qui a échoué

Pablo Longoria aurait pourtant tout tenté pour convaincre Boubacar Kamara de prolonger. Un échec pour le président de l’OM. Et cela n’aurait pas été le cas. En effet, comme le révèle La Provence ce dimanche, l’été dernier, Longoria avait fait des pieds et des mains pour vendre Kamara. L’idée était de récupérer un peu d’argent afin d’éviter un départ. C’est finalement ce scénario catastrophe qui est arrivé.

🔵 L'été dernier, Pablo Longoria a tout fait pour vendre Kamara afin que celui-ci ne quitte pas le club libre. En vain.🗞️ La Provence#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/cQUEDVhJdu — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) July 24, 2022

Bis repetita avec Caleta-Car

Et comme le précise le quotidien régional, Longoria chercherait maintenant à en faire de même avec Duje Caleta-Car. Indésirable à l’OM, le Croate n’a plus qu’une année de contrat. L’objectif serait donc de s’en séparer cet été et éviter qu’il ne parte libre dans un an. A voir maintenant ce que voudra faire Caleta-Car.