Foot - Mercato - OM

Mercato : Ces 5 joueurs qui pourraient rapporter gros à McCourt

Publié le 24 juillet à 07h30 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs saisons, Frank McCourt espère réaliser de grosses ventes afin d'équilibrer les comptes de l'OM. Cependant, depuis l'arrivée du Bostonien à la tête du club phocéen, rares sont les joueurs à avoir été bien vendus. Par conséquent, cet été, Pablo Longoria aura la pression, et personne ne semble invendable. Mais quels joueurs pourraient rapporter gros ? Le 10 Sport vous propose de découvrir les joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande, en dehors des recrues, qui ne seront pas vendues.

5) Pape Gueye - 12M€

Recruté libre en provenance du Havre en 2020 après un gros imbroglio avec Watford, Pape Gueye a confirmé son talent en s'imposant comme une valeur sûre à l'OM. Le milieu de terrain est même devenu international sénégalais ce qui contribue à faire grimper sa valeur marchande estimée à 12M€ par Transfermarkt . Sous contrat jusqu'en 2024, Pape Gueye pourrait plaire à certains clubs de Premier League. Reste à savoir si l'OM acceptera de vendre son jeune milieu de terrain après avoir déjà vu filer Boubacar Kamara.

4) Valentin Rongier - 12M€

Autre milieu de terrain qui possède une valeur marchande à l'OM : Valentin Rongier. Selon Transfermarkt , le transfert du Français pourrait rapporter environ 12M€ au club phocéen, soit 1M€ que son prix d'achat en provenance du FC Nantes en 2019. Sous contrat jusqu'en 2024, Valentin Rongier représente donc une belle possibilité de vente pour l'OM si jamais des clubs venaient à se montrer intéressés.

OM : Pablo Longoria active une piste inattendue en Angleterre... #MercatOM #Mercato #OM #transfert https://t.co/xtF8HCApKq — le10sport (@le10sport) July 22, 2022

3) Duje Caleta-Car - 16M€

Pablo Longoria l'a annoncé, l'OM ne doit plus laisser partir libre ses joueurs. Duje Caleta-Car est donc directement concerné puisque son contrat s'achève en juin 2023. Et surtout, cela fait plusieurs mois que le club phocéen espère se séparer du Croate dont la valeur est estimée à 16M€ par Transfermarkt . Néanmoins, une vente à ce prix ne serait pas non plus une excellente opération compte tenu du fait que Caleta-Car a été recruté pour 18M€ durant l'été 2018 et que l'OM avait refusé une offre de Liverpool avoisinant les 23M€ en janvier 2021. Le club phocéen pourrait le regretter longtemps...

2) Arkadiusz Milik - 16M€

Après une saison et demie en prêt, Arkadiusz Milik est définitivement un joueur de l'OM. Mais rien ne garantie qu'il le restera. Pablo Longoria a récemment annoncé que son contrat courait désormais jusqu'en 2025 et d'après Transfermarkt , sa valeur avoisine les 16M€. L'attaquant polonais conserve une belle cote en Serie A et son transfert pourrait rapporter un joli chèque à l'OM. En froid avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait toutefois se relancer avec Igor Tudor.

1) Gerson - 22M€