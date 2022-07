Foot - Mercato - OM

OM : Très actif sur le mercato, Longoria veut encore frapper fort

Publié le 23 juillet à 18h00 par Arthur Montagne

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne compte pas en rester là. En effet, Pablo Longoria souhaite encore frapper fort et pourrait notamment chercher à densifier le secteur offensif d'Igor Tudor. Pour cela, des attaquants pourrait débarquer d'ici la fin du marche des transferts.

Le mercato estival n'a pas démarré de la meilleure des manières pour l'OM qui a laissé filer Boubacar Kamara libre de tout contrat vers Aston Villa tandis que Steve Mandanda a également été libéré pour rejoindre le Stade Rennais. Et le recrutement marseillais a eu du mal à se lancer puisqu'Isaak Touré a longtemps été la seule recrue de Pablo Longoria, ce qui a poussé Jorge Sampaoli à poser sa démission. Dans la foulée de l'arrivée d'Igor Tudor, l'OM a ensuite accéléré puisque Chancel Mbemba a débarqué libre tandis que Ruben Blanco a été prêté par le Celta Vigo pour assurer le rôle de doublure de Pau Lopez. Enfin, Jonathan Clauss et Luis Suarez ont tous les deux été transférés à Marseille. Mais ce n'est pas encore terminé.

Kluivert en approche, Plea l'opportunité

En effet, l'OM serait toujours à l'affût sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Il Messaggero annonce que Justin Kluivert est proche de rejoindre le club phocéen. L'ailier néerlandais n'avait pas été conservé par l'OGC Nice à l'issue de son prêt en fin de saison, et il n'entre pas dans les plans de José Mourinho à l'AS Roma. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de L'EQUIPE , l'OM fait partie des clubs intéressés par la situation d'Alassane Plea qui ne prolongera pas son bail à un an de la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Un transfert qui pourrait être bouclé pour moins de 8M€. Mais la concurrence est rude.

Sur le mercato, l'OM rêve de deux stars

Mais l'OM est également très ambitieux et regarde dans les grands clubs européens où certaines belles affaires sont possibles avec des joueurs devenus indésirables. C'est le cas de Memphis Depay au FC Barcelone. Recruté par Ronald Koeman, l'ancien Lyonnais est moins dans les plans de Xavi, surtout avec les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha qui poussent clairement le Néerlandais au départ. L'OM surveillerait ainsi cette situation. Tout comme celle d'Alexis Sanchez. L'international chilien n'entre plus dans les plans de Simone Inzaghi, au point de ne pas avoir été convoqué pour le match amical contre le RC Lens. Selon les Corriere dello Sport , le club phocéen aurait donc transmis une offre à l'ancien attaquant d'Arsenal qui ne serait pas opposé à l'idée de signer à Marseille. Néanmoins, il va falloir s'armer de patience puisque ces deux dossiers pourraient se décanter dans les dernières heures du mercato. Et pour cause, les contrats de Depay et Sanchez s'achèvent en juin 2023, donc leur club voudront absolument les vendre cet été. Et plus le temps avancera, plus les négociations seront à l'avantage du club acheteur, en l'occurrence l'OM.

Des départs en attaque ?

Mais surtout, avant d'envisager du mouvement dans le secteur offensif, l'OM pourrait être contraint de vendre. Ainsi plusieurs joueurs sont concernés, mais c'est surtout Bamba Dieng qui semble le plus proche de quitter Marseille. Si le jeune attaquant se verrait bien rester à l'OM, il est l'un des rares à posséder une grosse cote en Premier League ce qui pourrait donc pousser Pablo Longoria à accélérer pour vendre Bamba Dieng et récupérer un jolie somme pour son transfert. Nemanja Radonjic et Luis Henrique sont déjà partis, respectivement prêtés au Torino et à Botafogo, et en cas de nouveau départ, l'OM pourrait accélérer pour recruter un attaquant.