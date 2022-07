Foot - Mercato - OM

OM : Ces 5 erreurs de casting qui ont coûté très cher à McCourt

Publié le 23 juillet à 14h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête de l'OM, les recrues se sont multipliées pour le club phocéen, mais également les échecs. En effet, que ce soit Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta ou encore Pablo Longoria, les dirigeants de l'ère McCourt n'ont pas toujours eu le nez creux sur le mercato. Le 10 Sport vous. fait découvrir cinq des plus grosses erreurs de casting depuis l'arrivée du Bostonien.

Luis Henrique

En 2020, Pablo Longoria vient d'être nommé Head of football de l'OM et tente de dénicher des pépites. L'entraîneur de l'époque, André Villas-Boas réclame notamment un avant-centre et c'est le jeune brésilien Luis Henrique qui débarque en provenance de Botafogo pour environ 8M€. Mais rapidement, l'OM se rend compte de l'erreur de casting. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiera le technicien portugais en conférence de presse. Résultat, l'ailier brésilien ne s'imposera jamais à l'OM et a fini par faire son retour à Botafogo où il est prêté avec une option d'achat.

Nemanja Radonjic

Un peu plus tôt, l'OM réalisera une autre erreur de casting avec avec un autre ailier. Cette fois-ci, le club phocéen sait parfaitement quel profil de joueur il a recruté, mais cela ne sera pas une réussite pour autant. En effet, durant l'été 2018, l'OM lâche 12M€ pour un jeune ailier serbe que l'AS Roma n'avait pas conservé : Nemanja Radonjic. Ce dernier débarque en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade mais ne s'imposer jamais à Marseille qui n'arrive pas à le revendre. Radonjic enchaîne donc les prêts. D'abord pendant six mois au Hertha Berlin puis la saison dernière à Benfica. A chaque fois, l'option d'achat n'est pas levé. Toujours pas dans les plans de l'OM, le Serbe a cette fois-ci été prêté au Torino.

Kevin Strootman

Vient ensuite le cas qui ressemble grandement au plus gros fiasco de l'histoire de l'OM. En 2018, le club phocéen réalise l'une de ses plus ventes en cédant Frank Zambo-Anguissa pour environ 30M€ à Fulham. Néanmoins, les Marseillais doivent se mettre en quête de son successeur et c'est alors que Rudi Garcia glisse le nom de Kevin Strootman qu'il avait eu sous ses ordres à l'AS Roma. Seul problème, entre temps le milieu de terrain néerlandais a enchaîné les graves blessures au genou et n'est plus le même joueur. Mais cela n'empêche pas l'OM de lâcher 28M€ pour son transfert qui sera un fiasco total. Quatre plus tard, Strootman est toujours un boulet pour les finances marseillaises avec son salaire avoisinant les 500 000€ mensuels. Prêté au Genoa puis à Cagliari, le Néerlandais semble invendable.

Kostas Mitroglou

C'est un autre flop que l'OM aura trainé pendant plusieurs saisons. En effet, en 2017, pour son premier mercato estival à l'OM, Frank McCourt veut marquer les esprits en attirant un grand attaquant. Problème, le temps passe et le club phocéen ne trouve pas la perle rare. Par conséquent, dans les dernières heures du mercato, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta cèdent au panic-buy et lâche 15M€ pour recruter Kostas Mitroglou en provenance de Benfica. La suite on la connait, le Grec ne s'imposera jamais à Marseille et sera finalement libéré de son contrat en janvier 2021.

