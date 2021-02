Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche une énorme bombe et annonce son départ !

Publié le 2 février 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 février 2021 à 13h37

Alors que l’OM a bouclé lundi soir le recrutement d’Olivier Ntcham en prêt avec option d’achat, André Villas-Boas se lâche sur ce recrutement en assurant qu’il ne l’avait pas validé, et l’entraîneur portugais affiche son envie de claquer la porte du projet McCourt dès mercredi soir.

Nouvelle bombe à l’OM ! Quelques jours après avoir déjà annoncé qu’il ne poursuivrait pas l’aventure à l’OM au-delà de son contrat qui court jusqu’en juin prochain, André Villas-Boas a lâché des propos pour le moins surréalistes ce mardi. En effet, interrogé en conférence de presse avant la prochaine rencontre de championnat face au RC Lens, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham s’est lâché comme jamais, et tout est parti d’une question sur l’arrivée à l’OM en prêt avec option d’achat d’Olivier Ntcham en toute fin de mercato hivernal. Il n’en fallait pas davantage à Villas-Boas pour pour démarrer la machine, allumer sa direction et réclame son envie de quitter le club juste après le prochain match.

« Je veux simplement partir »

« Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris. Même pour Nemanja Radonjic, j'ai été informé le matin même. La direction m'a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème. J'ai bien étudié Lens, je suis concentré sur ce match. Pour ça, soyez tranquille, j'ai beaucoup de respect pour Frank. Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir », a lâché André Villas-Boas, qui souhaite donc pouvoir claquer la porte de l’OM après la rencontre contre le RC Lens, et précise qu’il ne réclamera aucune indemnité pour ses six derniers mois de contrat. Et le technicien portugais ne s’est pas arrêté là…

« La direction a touché à mon professionnalisme »