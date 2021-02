Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce joueur, Pablo Longoria était vraiment prêt à tout !

Publié le 2 février 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que l’OM a finalement accueilli Olivier Ntcham pour renforcer son entrejeu, la priorité de Pablo Longoria aurait été ailleurs puisqu’il aurait visiblement redoublé d’efforts pour arracher Lovor Majer au Dinamo Zagreb.

L’OM tient donc son renfort au milieu de terrain. Ce lundi, Pablo Longoria a réussi à boucler l’arrivée d’Olivier Ntcham, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow. Morgan Sanson, parti à Aston Villa, est donc remplacé sur la Canebière, mais comme l’a expliqué L’Equipe ce mardi, Ntcham n’aurait en réalité été que le 7ème choix de Longoria au milieu de terrain. Avant le Français, beaucoup de pistes auraient été explorées sans quelles ne soient bouclées. Cela aurait notamment été le cas avec Lovro Majer, milieu de terrain de 23 ans du Dinamo Zagreb. Et à en croire les informations du média croate Sportske Novosti , le « Head of Football » aurait été prêt à tout pour s’offrir Majer.

Des efforts encore jamais vus ?