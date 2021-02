Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tâche se complique pour Longoria avec ce successeur de Sanson !

Publié le 1 février 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que l'Olympique de Marseille serait sur les traces de Lovro Majer afin de pallier le départ de Morgan Sanson, la piste menant au joueur du Dinamo Zagreb s'avérerait très complexe pour les Phocéens.

Depuis les départs de Morgan Sanson, parti à Aston Villa, Kevin Strootman, prêté au Genoa, et Florian Chabrolle, transféré à Ajaccio en Ligue 2, la direction de l’OM se creuse la tête pour trouver le remplaçant parfait à André Villas-Boas. Le technicien portugais l’a confirmé, il manque de solution dans l’entrejeu : « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver. » Si plusieurs noms sont déjà sur la liste de Pablo Longoria (Imran Louza, Amine Harit, Olivier Ntcham, Francis Coquelin, Amine Adli…), et que Franco Tongya est arrivé à Marseille en échange de Marley Aké, le directeur sportif espagnol pourrait aller piocher dans un championnat plus original. Jeune joueur du Dinamo Zagreb, Lovro Majer intéresserait ainsi l’OM. Le profil du milieu de 23 ans rappelle celui de Luka Modric, et il serait tout aussi prometteur. Marseille aurait même déjà fait une première offre au club croate, à hauteur de 12M€. Mais le dossier s’avérerait plus compliqué que prévu.

Un autre club sur le dossier Majer