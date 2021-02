Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup dur pour Longoria !

Publié le 1 février 2021 à 3h45 par A.M.

En quête d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, l'OM semble avoir fait d'Amine Adli sa priorité, mais du côté de Toulouse on ne l'entend pas de cette oreille.

« Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver ». André Villas-Boas l'a assuré, l'OM cherche à recruter un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa. Dans cette optique, Amine Adli (20 ans) est la priorité de Pablo Longoria. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le LOSC est également à l'affût dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, du côté de Toulouse, on n'a pas vraiment l'intention de céder son jeune milieu de terrain.

Toulouse veut garder Adli