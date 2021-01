Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante sur la priorité de Pablo Longoria !

Publié le 31 janvier 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que l’OM cherche à se renforcer dans l’entrejeu, Pablo Longoria souhaite miser sur Amine Adli, mais le Toulouse FC n’a pas l’intention de lâcher son milieu de terrain.

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Morgan Sanson a quitté l’OM en ce mois de janvier pour rejoindre Aston Villa. Le club phocéen doit donc s’activer pour mettre la main sur son successeur, et les pistes sont nombreuses au sein de la direction. Ce vendredi, RMC a annoncé que l’OM avait notamment coché le nom d’Amine Adli, joueur du TFC. Selon les informations du 10 Sport, le milieu de 19 ans est bel et bien dans le viseur du head of football de l’OM, mais les obstacles sont nombreux dans ce dossier. Nous vous révélions ce samedi que LOSC suivait également de près sa situation, et de son côté, Toulouse n’a pas l’intention de laisser partir son joueur cet hiver. Ce samedi, l’entraîneur Patrice Garande a réaffirmé après la rencontre contre Clermont qu’il comptait sur Amine Adli pour cette fin de saison.

« C’est un garçon qui a envie de monter avec nous »