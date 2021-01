Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans de Pablo Longoria chamboulés... par Unai Emery ?

Publié le 31 janvier 2021 à 0h45 par A.C.

Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste en Espagne, pour pallier le départ de Morgan Sanson de l’Olympique de Marseille.

Cet hiver, Pablo Longoria a recruté un attaquant de pointe, un latéral droit et un jeune espoir italien. Mais le head of football ne devrait pas s’arrêter là. André Villas-Boas a en effet réclamé l’arrivée d’un milieu de terrain, avec le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Les pistes évoquées récemment ne semblent toutefois pas simples. La Provence a en effet annoncé qu’Angelo Fulgini pourrait couter 6M€ minimum à l’OM, tandis que le prodige toulousain Amine Adli est de plus en plus convoité, comme nous vous l’avons récemment expliqué sur le10sport.com.

Emery pensait pouvoir remplacer Coquelin par Khedira, mais...