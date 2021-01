Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2021 à 21h00 par B.C. mis à jour le 30 janvier 2021 à 21h15

Après les incidents survenus à la Commanderie ce samedi après-midi, Jacques-Henri Eyraud a indiqué qu'il n'imaginait pas quitter l’OM.

Actuellement en crise, l’Olympique de Marseille a connu une sombre journée ce samedi. Des incidents ont éclaté aux abords et à l’intérieur de la Commanderie, alors qu’André Villas-Boas et ses joueurs étaient présents au centre d’entraînement. Les personnes présentes sur les lieux ont logiquement été choquées par ces violences, et Alvaro Gonzalez aurait même été touché par un projectile. Certains supporters sur place indiquent toutefois que le défenseur de l’OM n’était pas visé, puisque c’est la direction qui se retrouve principalement dans leur collimateur, en particulier Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier est en effet critiqué depuis de longs mois par les fans de l’OM, et malgré les scènes de tension du jour, le président marseillais n’imagine pas quitter le navire.

« Jeter l’éponge ? Pas du tout »