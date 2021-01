Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le torchon brûle entre Sergio Ramos et Florentino Pérez !

Publié le 30 janvier 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que les négociations pour sa prolongation de contrat au Real Madrid sont au point mort, Sergio Ramos serait particulièrement agacé contre la gestion de son cas opérée par Florentino Pérez.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid avec le départ de Sergio Ramos. En effet, l’international espagnol de 34 ans arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et, pour l’heure, il serait sur le chemin d’un départ libre. Les deux parties ne parviendraient effectivement pas à se mettre d’accord sur les termes d’une prolongation de contrat, et notamment au sujet du salaire qui accompagnerait ce nouveau bail. Plus encore, El Confidencial avait dernièrement affirmé que Sergio Ramos niait totalement l’existence d’une offre de la part du Real Madrid pour qu’il renouvelle son contrat, et ce alors que la direction madrilène assurerait l’inverse.

Sergio Ramos reprocherait à Florentino Pérez de ne pas avoir tenu l’une de ses promesses