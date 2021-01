Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Isco envoie un signal clair à Zidane !

Publié le 30 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Peu utilisé par Zinédine Zidane, Isco souhaite quitter le Real Madrid, mais un départ cet hiver semble difficile à mettre en place.

Autrefois titulaire indiscutable au Real Madrid, Isco n'a aujourd'hui plus les faveurs de son entraîneur, Zinédine Zidane. Le milieu de terrain de 28 ans n'a disputé que douze rencontres en Liga cette saison, auxquelles s'ajoute une seule et unique apparition en Ligue des Champions. Isco n'entre donc plus dans les plans de Zinédine Zidane, c'est pourquoi il souhaiterait quitter la Casa Blanca cet hiver pour obtenir un temps de jeu plus conséquent ailleurs. Pour autant, les chances de voir son vœu être exaucé sont de plus en plus minces...

«Ça paraît très compliqué de le voir partir»