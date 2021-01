Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un énorme coup de balai... au Real Madrid ?

Publié le 30 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Le Real Madrid voudrait attirer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mais en grande difficulté financière, le club souhaiterait d'abord rééquilibrer ses comptes et ainsi se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival.

Affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le Real Madrid est resté discret lors du dernier mercato estival. Le club espagnol n’a accueilli aucune recrue et s’est plutôt concentré sur les départs. Mais les dirigeants espagnols entendent frapper un gros coup sur le marché cet été en attirant Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant français hésite à prolonger son contrat avec le PSG et ne resterait pas insensible aux appels venus de l’étranger. Le Real Madrid lui ferait les yeux doux tout comme Jürgen Klopp qui apprécie son profil comme le 10 Sport l’a annoncé en mai dernier. Mais ce n’est pas tout puisque Florentino Perez aurait également pour projet d’attirer Erling Braut Haaland, qui pourrait quitter le Borussia Dortmund en 2022 pour seulement 75M€, en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat.

Le Real Madrid prépare une opération colossale