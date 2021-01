Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contrarié par Guardiola pour Alaba ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2021 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba devrait quitter le Bayern et pourrait rejoindre le Real Madrid. Alors que le nom de l'Autrichien a également été associé à Manchester City ces derniers mois, Zinedine Zidane n'aurait pas à s'en faire pour autant. En effet, Pep Guardiola ne serait plus dans la course à la signature de David Alaba.

Engagé jusqu'au 30 juin, David Alaba serait condamné à quitter le Bayern à l'issue de la saison. Une information qui n'aurait pas échappée à Zinedine Zidane. Alors que Sergio Ramos sera également libre de tout contrat dans cinq mois, le coach du Real Madrid songerait sérieusement à recruter l'international autrichien. Pour mettre toutes les chances de son côté, Zinedine Zidane serait prêt à mettre la main à la poche et à offrir à David Alaba un contrat de quatre saisons avec un salaire à hauteur de 11M€ annuels. Et grâce à cet effort que le Français serait prêt à fournir, le Real Madrid aurait pris une sérieuse avance sur ses concurrents selon les dernières indiscrétions d' AS .

Pep Guardiola ne tentera rien pour David Alaba

Ce vendredi après-midi, James Ducker a apporté de nouvelles informations de taille sur le dossier Alaba, se concentrant sur l'intérêt de Manchester City. Selon le correspondant de The Telegraph , Pep Guardiola ne souhaiterait plus s'offrir David Alaba. S'il aurait pensé à recruter le défenseur du Bayern dans le passé, ce ne serait plus le cas du tout. Zinedine Zidane n'aurait donc pas à s'inquiéter de Pep Guardiola en ce qui concerne David Alaba.