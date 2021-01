Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 30 janvier 2021 à 15h00 par A.D.

Pour refroidir les ardeurs du FC Barcelone, qui en pincerait encore et toujours pour Lautaro Martinez, l'Inter s'activerait pour prolonger son numéro 10. Selon la presse italienne, les Nerazzurri seraient parvenus à trouver un accord avec leur buteur argentin. Lautaro Martinez devrait donc prolonger jusqu'en juin 2024 et percevoir un salaire de 4,5M€.

Orphelin de Luis Suarez, transféré à l'Atlético l'été dernier, le Barça aurait tenté le tout pour le tout pour recruter un nouvel avant-centre. Pour combler le vide laissé par l'international uruguayen, la direction blaugrana aurait souhaité s'attacher les services de Lautaro Martinez lors du dernier mercato estival. Toutefois, les Catalans n'auraient pas eu les moyens de payer les 111M€ que réclameraient l'Inter. Malgré son échec, le FC Barcelone ne perdrait pas espoir et souhaiterait toujours s'attacher les services de Lautaro Martinez (23 ans). Bien décidé à conserver leur numéro 10 et à repousser les avances du Barça, les Nerazzurri travailleraient en coulisse pour le prolonger. Et il semblerait que les efforts d'Antonio Conte aient porté leurs fruits.

Un accord contractuel entre l'Inter et Lautaro Martinez ?