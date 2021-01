Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2021 à 14h30 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs européens, Ousmane Dembélé pourrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Le Français attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles avant de prendre une décision définitive.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone connaît des difficultés sans précédent. Fortement fragilisé par la crise du Covid-19 et criblé de dette, le club catalan est au bord du gouffre au niveau financier ce qui a des répercussions sur son recrutement. Ronald Koeman voudrait amener du sang frais lors de ce mercato hivernal, mais les dirigeants blaugrana ont refusé de répondre aux demandes de leur entraîneur, n’ayant pas les moyens de dépenser de l’argent. L’heure est à l’économie au FC Barcelone, qui doit également s’activer pour conserver ses joueurs majeurs. Le prochain président, qui sera élu le 7 mars prochain, aura ainsi la délicate mission de proposer un nouveau contrat à Lionel Messi, mais devra également gérer la situation d’Ousmane Dembélé.

Dembélé voudrait prolonger avec le Barça

Recruté en 2017 contre un chèque de 130M€, Ousmane Dembélé était annoncé comme le grand successeur de Neymar. Mais le Français, perturbé par des pépins physiques, n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui et a fait l’objet de nombreuses critiques notamment au sujet de son hygiène de vie et de ses retards aux entraînements. Mais l’ailier aurait dernièrement changé radicalement de comportement et aurait amélioré sa condition physique notamment afin d’éviter une nouvelle blessure. Un travail qui a des répercussions sur ses performances sur le terrain. Ousmane Dembélé est devenu l’un des hommes forts de Ronald Koeman, qui n’hésite pas à lui faire confiance. Le champion du monde ne manque pas de temps de jeu et se plairait en Catalogne. Alors que le joueur voit son contrat prendre fin en 2022, l’attaquant aurait les idées claires en ce qui concerne son avenir. Selon les informations de Sport, Dembélé voudrait rester au FC Barcelone et serait prêt à allonger son bail avec la formation blaugrana . Mais à en croire le média espagnol, l’ancien membre de Rennes ne serait pas pressé et voudrait s’entretenir avec le prochain président du club avant de trancher sur son avenir.

Manchester United, la Juventus et Chelsea en embuscade