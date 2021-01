Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho fait une grosse annonce pour Dele Alli !

Publié le 30 janvier 2021 à 14h15 par La rédaction

Interrogé sur l'absence de Harry Kane, José Mourinho a nommé plusieurs joueurs pour le remplacer, mais pas Dele Alli. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui espère toujours l'attirer dans la capitale avant la fin du mercato hivernal.

Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, une tendance semblait se dégager : l'ancien entraîneur de Tottenham rêvait de ramener au Parc des Princes plusieurs joueurs qu'il avait eu sous ses ordres durant son passage chez les Spurs . Si Christian Eriksen a longtemps figuré dans cette liste, le nom de Dele Alli est plus que jamais d'actualité. L'international anglais n'entre pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, et sa dernière sortie en conférence de presse confirme cette tendance.

Alli oublié par Mourinho ?