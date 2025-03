Adil Rami : Le traumatisme avec un influenceur qu'il veut régler !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, la Kings League France a officiellement été lancée avec une draft. L'occasion pour Adil Rami de retrouver le streamer PFUT, qui l'avait humilié lors d'un match de charité en janvier dernier. Dirigeant de la Wolf Pack FC, le champion du monde 2018 lui a lancé un défi, histoire d'oublier définitivement ce traumatisme.

En janvier dernier, Adil Rami avait réchaussé les crampons pour la bonne cause. Le champion du monde 2018, retraité des terrains depuis juillet 2023, avait participé à un match de charité au stade Jean Bouin, aux côtés d’autres streamers de renom comme Aminematué, mais aussi PFUT, qui avait pris un malin plaisir à crocheter l'ancien défenseur de l'OM, du LOSC ou encore de l'équipe de France et à inscrire un magnifique but. Présent lors de la draft de la Kings League ce lundi dans le 14ème arrondissement de Paris, PFUT est revenu sur cette action, dont il est très fier.

« Rami est traumatisé »

« Rami est traumatisé parce qu’un non joueur de football comme moi, avec ma dégaine lui a mis un crochet. Ce n’est pas facile, mais tranquille Adil, c’est rien. On regarde Danse avec les Stars, tu es comme ça ! (il lève son pouce) » a confié le streamer sur le tapis rouge.

Le défi est lancé !

Présent à ses côtés, Adil Rami voudrait faire table rase du passé et prendre sa revanche. Pour cela, il lui a lancé une invitation. « Il m’a surpris une fois, il ne pourra plus me surprendre. Mais je vais commencer à élever mon niveau de jeu, et ça va lui faire tour bizarre. Bien évidemment, il faut qu’il accepte mon défi. Il est temps que l’on rentre sur le terrain le jour où son équipe et mon équipe s’affronteront sur le terrain » a confié l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC Sport. L’appel est lancé.