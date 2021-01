Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane à l'origine d'un coup de tonnerre dans le feuilleton Alli ?

Publié le 30 janvier 2021 à 12h10 par La rédaction

La blessure de Harry Kane pourrait redistribuer les cartes à Tottenham, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le PSG et sa volonté d'obtenir Dele Alli arriver en prêt cet hiver.

Le temps de jeu de Dele Alli à Tottenham cette saison a été tout sauf régulier. José Mourinho ne l'a sollicité qu'à quatre reprises seulement en Premier League. À ce faible total s'ajoutent six matches en Ligue Europa et deux autres en FA Cup et dans la Coupe de la Ligue anglaise. Dele Alli n'entre clairement pas dans les plans du technicien portugais, c'est pourquoi un départ en janvier lors du mercato hivernal est plus qu'envisageable. Alors que le PSG a les yeux rivés sur l'international anglais depuis plusieurs semaines, un cas de force majeur pourrait venir perturber les plans parisiens...

La blessure de Kane, une aubaine pour Alli ?