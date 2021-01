Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid... Ça s'affole en coulisses pour Haaland !

Publié le 30 janvier 2021 à 12h00 par D.M.

Auteur de grandes prestations sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait dans le viseur des plus grands clubs européens à l’instar du PSG ou encore du Real Madrid.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund après un passage remarqué au Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland a réussi à mettre tout le monde d’accord en très peu de temps en Bundesliga. Auteur de 13 buts lors du dernier exercice, l’attaquant norvégien va améliorer cette marque puisqu’il a déjà trouvé quatorze fois le chemin des filets cette saison en championnat. Sous contrat jusqu’en 2024, Haaland pourrait déjà quitter le BVB dans les prochains mois et plusieurs clubs, impressionnés par son talent, ont coché son nom.

Une énorme bataille pour Haaland