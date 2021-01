Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé relancé par un géant européen ?

Publié le 30 janvier 2021 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera à un an du terme de son contrat au FC Barcelone l’été prochain, Ousmane Dembélé serait sur les tablettes d’une prestigieuse écurie européenne.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 afin d’être le successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu les observateurs du club catalan. Cependant, depuis quelques semaines, l’international français semble enfin avoir rangé ses vieux démons de blessures et de comportements. Finies les polémiques, l’ancien joueur du Stade Rennais se montre effectivement performant lorsque Ronald Koeman fait appel à lui. Ainsi, après avoir voulu s’en séparer à plusieurs reprises, le Barça songerait désormais à lui offrir une prolongation de contrat, et ce d’autant plus que son bail actuel expirera en 2022.

Le plan B de Manchester United en cas d’échec dans le dossier Jadon Sancho