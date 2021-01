Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fixe un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait faire signer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé, mais pour l’heure le joueur n’aurait pris aucune décision. Et s'il venait à refuser l’offre transmise par ses dirigeants, le Français pourrait immédiatement franchir la porte de sortie.

Annoncé comme le successeur de Neymar lors de son arrivée en 2017, Ousmane Dembélé a vu son passage au FC Barcelone être perturbé par de nombreux pépins physiques. De retour sur les terrains après une blessure à la cuisse en décembre dernier, l’ailier français réalise de bonnes performances et a reçu dernièrement les louanges de Ronald Koeman. « Physiquement, Ousmane Dembélé va très bien. Il a très bien récupéré de sa blessure. C’est aussi un joueur qui nous donne beaucoup de profondeur et qui est très fort en un contre un. J’espère qu’il va continuer comme ça » avait déclaré l’entraîneur du FC Barcelone le 13 janvier dernier après la rencontre face à la Real Sociedad en Supercoupe d’Espagne.

Une prolongation ou un départ immédiat pour Dembélé