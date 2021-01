Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur Mbappé qui va faire halluciner les supporters !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

Ancien membre de la cellule de recrutement du PSG, et particulièrement actif pour convaincre Kylian Mbappé de signer à Paris, Luis Ferrer rassure les supporters parisiens au sujet de l'implication du Champion du monde.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Et alors qu'il semble tirailler entre prolonger au PSG ou signer au Real Madrid, le Champion du monde est récemment sorti du silence à ce sujet. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il au micro de Canal+. Et Luis Ferrer fait de grosses révélations.

«Les supporters ne se rendent pas compte de la façon dont il est impliqué au PSG»