Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé répond à Leonardo pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2021 à 8h15 par A.M.

Auteur d'un doublé contre Montpellier (4-0), Kylian Mbappé en a profité pour évoquer son avenir après la rencontre et répondre à Leonardo qui assurait récemment que les discussions pour une prolongation avançaient dans le bon sens.

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est un sujet brûlant. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français au PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas rapidement, une vente sera nécessaire l'été prochain afin de ne pas prendre le risque d'un départ libre l'année suivante. Interrogé récemment sur l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo assurait d'ailleurs que les discussions avançaient bien entre les deux parties. « On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer », confiait-il au micro de Canal+ . Une tendance confirmée par Kylian Mbappé, invité à réagir aux propos de son directeur sportif après la victoire contre Montpellier vendredi soir (4-0).

«La réflexion avance»