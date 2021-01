Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG se prépare au pire pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Leonardo fait actuellement tout pour prolonger Kylian Mbappé, au PSG, l’idée d’une vente du Français commencerait également à faire son chemin.

Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est actuellement la question concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Aujourd’hui, au PSG, l’une des grandes priorités de Leonardo est de convaincre le Français de parapher un nouveau contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Une prolongation qui dissiperait alors la menace d’un départ l’été prochain, notamment vers le Real Madrid. Toutefois, pour le moment, le doute est total concernant le choix de Mbappé. L’international français ne s’est jamais clairement positionné concernant son avenir et un départ pourrait bel et bien se concrétiser à l’été.

Le PSG ouvre la porte ?