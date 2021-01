Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba aurait pris une grande décision sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2021 à 22h15 par D.M.

Paul Pogba n’aurait pris encore aucune décision sur son avenir. Le milieu de terrain attendrait la fin de la saison avant de discuter avec Manchester United et évoquer son futur.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester » déclarait Mino Raiola en décembre dernier dans les colonnes de Tuttosport . Arrivé en 2016, Paul Pogba a de grandes chances de quitter Manchester United en 2021 et plusieurs équipes seraient prêtes à s’offrir le milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Selon le Daily Star , Mauricio Pochettino aurait fait de Pogba sa priorité, mais la Juventus le courtiserait également. Alors que son avenir continue de susciter des interrogations, le champion du monde n’aurait, pour l’heure, pris aucune décision.

Pogba voudrait attendre la fin de la saison