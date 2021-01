Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sakai vole au secours de ce renfort estival !

Publié le 23 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

En crise depuis plusieurs semaines, l’OM n’arrive pas à retrouver le chemin de la victoire. La situation agace en interne et plusieurs joueurs se font la guerre. D’autres sont visés, notamment les recrues de cet été. Mais Hiroki Sakai a tenu à soutenir Yuto Nagatomo, très contesté depuis son arrivée.

L’OM n’y arrive plus. En pleine crise, le club phocéen n’a plus trouvé le chemin de la victoire depuis maintenant 4 matchs. Ce samedi, Marseille a l’occasion de se remettre sur le droit chemin lors du déplacement à Monaco. Avec tous les problèmes au sein du vestiaire marseillais, notamment la guerre entre Payet et Thauvin et la place d’André Villas-Boas très discutée, l’ambiance est devenue palpable à l’OM, malgré quelques bonnes nouvelles, dont la signature d’Arkadiusz Milik après des jours de négociations entre le Napoli et Pablo Longoria. L'Espagnol n'a d'ailleurs pas fini puisqu'il chercherait un troisième joueur pour le technicien portugais, après Lirola et Milik. Mais alors que de nouveaux joueurs intègrent l’effectif de Villas-Boas, certains sont pointés du doigt, à l'instar de Yuto Nagatomo, recruté cet été.

« Nagatomo est un grand joueur. Il pense toujours positif »