Mercato - OM : Milik fait ses adieux au Napoli !

Publié le 22 janvier 2021 à 21h45 par A.C.

Arkadiusz Milik, qui a tout récemment rejoint l’Olympique de Marseille en prêt, a lancé un message émouvant à ses anciens supporters du Napoli.

André Villas-Boas peut enfin compter sur un attaquant supplémentaire. Arkadiusz Milik est en effet arrivé en provenance du Napoli en ce mercato hivernal et il pourrait d’ailleurs bientôt faire ses débuts, puisqu’il est dans le groupe de l’Olympique de Marseille pour le choc face à l’AS Monaco ce samedi. Cette opération va couter au total 13M€ à l’OM, entre les 1 M€ déjà versés au Napoli, les 8M€ de l’option d’achat et les 4M€ de bonus facilement atteignables.

« Je m’en vais, mais j'emporte un morceau de vous »