Mercato - OM : Longoria rend hommage à McCourt et Eyraud pour le dossier Milik !

Publié le 22 janvier 2021 à 8h45 par D.M.

Head of football de l’OM, Pablo Longoria est revenu sur l’arrivée d’Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais est prêté par le Napoli pour 18 mois avec option d’achat obligatoire.

L’OM tient sa deuxième recrue hivernale. Après Pol Lirola, le club marseillais a officialisé ce jeudi soir l’arrivée d’Arkadiusz Milik, qui viendra renforcer le secteur offensif. En grande difficulté au Napoli, l’attaquant polonais est arrivé à Marseille sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire fixée à 8M€ + 4M€ de bonus. Sur son compte Twitter, Milik a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’OM : « Je suis heureux et fier d’annoncer que je suis officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l’OM ».

« Nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe »