Mercato - OM : Arkadiusz Milik s’enflamme pour son arrivée à l’OM !

Publié le 21 janvier 2021 à 23h30 par T.M.

Depuis ce jeudi soir, c’est officiel, Arkadiusz Milik est un joueur de l’OM. D’ailleurs, le Polonais n’a pas caché sa joie de rejoindre le club phocéen.

A 26 ans, Arkadiusz Milik va enfin pouvoir rejouer au football. En effet, ces derniers mois, l’attaquant polonais était mis de côté par Gattuso à Naples. Un calvaire qui a pris fin ce jeudi. En effet, au terme d’un long feuilleton et de grosses négociations entre le club d’Aurelio De Laurentiis et l’OM, un accord a finalement été trouvé pour boucler l’arrivée de l’attaquant polonais sur la Canebière. André Villas-Boas peut avoir le sourire, il tient enfin l’attaquant qu’il attendait tant depuis le dernier mercato estival. Prêté avec obligation d’achat à l’OM, Arkadiusz Milik est donc un nouveau joueur phocéen et il est heureux de cela.

« Je suis heureux et fier »